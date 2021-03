Um 11:12 liegt der ATX TR mit +0.02 Prozent im Plus bei 6050 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +8.86% auf 9.525 Euro, dahinter Zumtobel mit +5.42% auf 6.325 Euro und Frequentis mit +3.92% auf 21.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14040 (+0.19%, Ultimo 2020: 13719). Nachtrag zu gestern: Die ATX-Beobachtungsliste hat unsere Beobachtungen zu EVN (neu in den ATX) und voestalpine (neu in den ATX Five) untermauert. Nun ist das Komitee am Zug. Citadel Europe hat bei Do&Co einen Nettoshort von 0,51 Prozent des Grundkapitals gemeldet, das Filing stammt vom 26.2.. Die Do&Co-Aktie stand damals bei 64 Euro, heute deutlich höher.DO&CO ( Akt. Indikation: 70,10 /70,60, 1,96%) Und: OMV hat nun 1,807 Mrd. Euro kumulierten Gesamtumsatz 2021, die Erste ...

