Nachdem die Grossbank Credit Suisse am Montag den Handel mit den umstrittenen Greensill-Fonds ausgesetzt hatte, kündigte GAM nun am Dienstag die Auflösung seines "GAM Greensill Supply Chain Finance Fonds" an.Der Fonds wurde am Dienstag für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen, wie das Finanzunternehmen gleichentags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...