Die Satellitenfirma Spire Global, sie erfasst Daten im Weltall und verkauft diese an Konzerne und Regierungen, geht in New York an die Börse. Gründer und CEO ist Investmentbanker Peter (Platzer), er stammt aus Mödling in Niederösterreich. Die spektakuläre Transaktion soll im Sommer mittels einem neuartigen SPAC (Börsenmantel) über die Bühne gehen. Dafür fusioniert Spire mit dem Börsenmantel Navsight. ...

