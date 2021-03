Sea Ltd. zählt zu den aufregendsten Wachstumsstorys in Asien und zu den Top-Performern unter den AKTIONÄR-Empfehlungen. Nun hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt - und die sind, wie vom AKTIONÄR erwartet, stark ausgefallen. Die Aktie legt um über knapp fünf Prozent zu und steht kurz vor einem neuen Rekordhoch.E-Commerce und Online-Games sind die Renner in der Coronakrise. Sea profitiert gleich doppelt, ist der Konzern mit Shopee und Garena doch in beiden Geschäftsfeldern bestens aufgestellt.

