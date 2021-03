Wie viele andere Konzerne hat auch die japanische Laufsportmarke Asics stark unter der Corona-Krise gelitten. Der Umsatz schrumpfte 2020 um 13% auf 328,78 Mrd. Yen, wie der Konzern mitteilte. Unter dem Strich stand ein Verlust von 16,13 Mrd. Yen, nach einem Gewinn von 7,1 Mrd. Yen vor Jahresfrist. Auch operativ rutschte Asics mit 3,95 Mrd. Yen in die roten Zahlen (Vj.: +10,63 Mrd. Yen).Die Aktie (13,69 Euro; 860398; JP3118000003) legte in den vergangenen Monaten dennoch eine beeindruckende Kletterpartie aufs Parkett. Vom Corona-Tief Mitte März 2020 bei rd. 6 Euro ging es in der Spitze um mehr als 180% auf gut 17 Euro nach oben. Denn das Geschäft ist seit dem Frühjahr wieder auf Erholungskurs - vor allem in China. Dort gelang Asics ...

