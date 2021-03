Dax 30: Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er ……..tanzen!

Die seit Wochen andauernde lethargische Bewegung hat sich auch an den zurückliegenden Tagen fortsetzen können. Im Wesentlichen folgt der deutsche Leitindex Dax 30 Performance, meiner Sichtweise. In der jüngsten Ausgabe hatte ich lediglich ein leichtes unbedeutsames Ansteigen prognostiziert. Wie der Chart es zeigt, halte ich auch weiterhin an dieser Sichtweise fest. Dieser Aspekt beinhaltet natürlich auch eine sich ausweitende Korrektur, welche sich im weiteren Verlauf vielleicht auch als Trendabschluss ...

