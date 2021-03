Erneut Zuwächse gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte an die Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen und sich weitere 0,3% nach oben begeben. Wichtige Impulse seitens Konjunkturdaten blieben allerdings Mangelware, so fielen die Inflationszahlen aus der Eurozone den Erwartungen entsprechend aus, Daten aus dem deutschen Einzelhandel belasteten die Börse nur kurzzeitig, vielmehr setzten Unternehmensnachrichten Akzente. So konnte beispielsweise der Flugzeugausrüster FACC um 8,5% nach oben springen, das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es seit drei Jahren an einem Elektro-Lufttaxi arbeitet und den Markt dafür in den kommenden Jahrzehnten massiv wachsen sehe. Bei Lufttaxis und bei neuer Mobilität in Megacitys werde der Markt 2030 bei 30 Milliarden ...

