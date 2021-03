Bei der Erste Asset Management gibt es eine Veränderungen in der Geschäftsführung: Ende Februar beendete Wolfgang Traindl seine Tätigkeit als Geschäftsführer, seine Agenden übernimmt Thomas Kraus, der seit 1.1.2021 die Geschäftsführung der Erste AM erweitert. Thomas Kraus verantwortet den gesamten institutionellen Vertrieb, den Privatkunden-Vertrieb sowie das Produktmanagement der Erste AM-Gruppe. Wolfgang Traindl wird weiter im institutionellen Kundengeschäft für die Erste AM in Österreich tätig sein.

