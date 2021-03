RTL will mit dem Kauf des Disney-Anteils der alleinige Gesellschafter des deutschen Kinder- und Familiensenders Super RTL werden. Die Mediengruppe RTL Deutschland teilte am Mittwoch in Köln mit, den 50-Prozent-Anteil der Disney-Tochter BVI Television Investments, Inc. zu erwerben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.RTL erwartet den Abschluss der Transaktion im Jahresverlauf 2021. Dem Ganzen müssen ...

