Die Rohöllagerbestände in den USA stiegen in der Woche zum 26. Februar um 21,563 Mio. Barrel, nach einem Anstieg von 1,285 Mio. in der Vorwoche und im Vergleich zu den Schätzungen der Analysten, die von einem Rückgang von 0,928 Mio. ausgingen, laut dem EIA Petroleum Status Report. Die Cushing-Bestände fielen auf 0,485 Millionen Barrel, nach einem Anstieg von 2,807 Millionen Barrel in der Vorwoche. Die Benzinbestände sanken um 13,624 Mio. Barrel, nach einem Anstieg von 0,012 Mio. Barrel in der Vorperiode ...

