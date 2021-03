Den heutigen Tag dürften PLUG POWER-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Denn der Kurs notiert rund sechs Prozent in der Verlustzone. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 39,50 EUR. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...