Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen ams Offer GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der ams AG und Osram Licht AG ist heute in Kraft getreten. "Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und haben das Ziel, führende Technologien zu schaffen, die das Leben bereichern. Unsere rund 30.000 Mitarbeiter weltweit arbeiten an Innovationen in den Bereichen Sensorik, Illumination und Visualisierung und schaffen Lösungen, die unsere Kunden dabei helfen, neue Märkte zu erschließen. Durch die Zusammenführung von ams und Osram werden wir zu einem weltweit führenden Anbieter von optischen Lösungen", sagte Alexander Everke, CEO der ams-Gruppe. "Die Kombination von ams und Osram schafft eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...