Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einer Berg-und Talfahrt unterm Strich leicht zugelegt, der ATX büßte einen Großteil seiner am Vormittag erzielten Gewinne im Späthandel wieder ein und schloss mit einem kleinen Plus von 0,3%. Am Vormittag hatte die Aussicht auf teilweise anstehende Lockerungen der Lockdowns Europas Börsen angetrieben, nach überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten kamen die Märkte im Späthandel aber wieder zurück. Einen eher guten Tag hatten die Bankenwerte, die Bawag konnte um 2,4% vorrücken, für die Erste Group gab es ein kleines Plus von 0,3%, die Raiffeisen endete mit einem stolzen Plus von 3,5%, lediglich die kleinere Addiko Bank musste nachgeben und schloss mit einem Rückgang von 0,6%. Unter ...

