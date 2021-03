Die an der Wiener Börse notierte Atrium Real Estate hat im abgelaufenen Jahr um 21,3 Prozent tiefere Nettomieterlöse von 138,9 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA ging um 22,6 Prozent auf 118,8 Mio. Euro zurück. Die bereinigten Einnahmen nach EPRA beliefen sich auf 74 Mio. Euro und damit knapp 30 Prozent geringer als 2019. Die Belegungsrate wird mit 92,3 Prozent (vs. 97,0 Prozent im Vorjahr) ausgewiesen. Das Board of Directors habe beschlossen, die jährliche Dividende der Gruppe, die als Kapitalrückzahlung zahlbar ist, für das Jahr 2021 bei 27 Eurocent je Aktie beizubehalten, "was sein anhaltendes Vertrauen in die Aussichten der Gruppe und ihre sich entwickelnde Strategie beweist", wie das Unternehmen betont. Die Dividende wird in gleich hohen vierteljährlichen Tranchen ...

