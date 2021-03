Do&Co startet demnächst mit einem eigenen Zustell-Service. "Wir wollen mehr Endkundengeschäft machen", kündigt Do&Co-Chef Attila Dogudan gegenüber der "Presse" an. Er setzt aber nicht auf bekannte Zulieferer, sondern auf ein eigenes Liefersystem, zuerst einmal lediglich mit Sushi. Dogudan plant zudem künftig in jedem Wiener Bezirk kleine Shops, in denen man etwas bestellen und auch abholen kann. Er will für die Zustellung Elektro-Fahrräder mit einem angebauten Kühlschrank einsetzen.

