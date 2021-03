++ Europäische Aktienmärkte geben nach ++ DE30 schwankt nach der Eröffnung auf und ab ++ Beiersdorf wird aus dem DE30 genommen ++ Die europäischen Indizes geben am Donnerstag nach, notieren aber deutlich über den Tiefstständen, die während der asiatischen Sitzung am Futures-Markt erreicht wurden. Der deutsche Leitindex fällt um 0,7%, während der britische FTSE (UK100) und der niederländische AEX (NED25) um über 1% fallen. Die Rede von Powell am Nachmittag ist das wichtigste Marktereignis des Tages. Sollte der oberste US-Notenbanker weiterhin die steigenden Treasury-Renditen herunterspielen, könnte sich der Druck auf den Aktienmarkt verstärken. Quelle: xStation 5 Der DE30 ...

