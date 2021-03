Gold hat am Donnerstag eine Gegenbewegung eingeleitet und wird am frühen Nachmittag etwas unterhalb von 1.720 Dollar gehandelt. Die bullische Divergenz (5-Perioden RSI) könnte ähnlich wie im März 2020 auf ein Ende der Korrektur hindeuten. Um eine Umkehr zu bestätigen, müsste das Edelmetall das lokale Hoch bei 1.740,40 Dollar überwinden und die in der vergangenen Woche unterschritte Unterstützung bei 1.765 Dollar zurückgewinnen. Sollten solche Bestätigungen ausbleiben, könnte der Markt weiter anfällig ...

