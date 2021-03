Die OMV plant die Errichtung einer Pilotanlage am Raffineriestandort Schwechat, die mittels eines typischen Raffinerieprozesses den abfallbasierte Rohstoff Glycerin zu Bio-Alkohol veredeln soll. Dieser Kraftstoff-Zusatz kann die CO2-Emissionen von Benzin reduzieren. Der Baustart erfolgt im 2. Quartal 2021. 2023 soll die "Glycerin2Propanol"-Pilotanlage in Betrieb gehen. Die an der Wiener Börse notierte Atrium Real Estate hat im abgelaufenen Jahr um 21,3 Prozent tiefere Nettomieterlöse von 138,9 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA ging um 22,6 Prozent auf 118,8 Mio. Euro zurück. Die bereinigten Einnahmen nach EPRA beliefen sich auf 74 Mio. Euro und damit knapp 30 Prozent geringer als 2019. Die Belegungsrate wird mit 92,3 Prozent (vs. 97,0 Prozent im Vorjahr) ...

