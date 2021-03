++ Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag um 14:30 Uhr ++ Markt erwartet Beschäftigungszuwachs von 185 Tsd. ++ ADP zeigte unerwarteten Rückgang, ISM Services PMI schwächer als erwartet ++ Der NFP-Bericht für Februar (Freitag, 14:30 Uhr) ist einer der wichtigsten Wirtschaftsberichte der Woche. Der Marktkonsens erwartet einen Anstieg der US-Beschäftigung um 185 Tsd. nach einem Zuwachs von 49 Tsd. im Januar. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 6,3% bleibt. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Bericht deutet jedoch auf einen Anstieg von nur 117 Tsd. hin. Gibt es Gründe, sich über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt Sorgen zu machen? Quelle: XTB, Bloomberg ADP-Daten deuten auf eine schleppende Arbeitsmarkterholung hin Die ADP-Daten zur privaten Beschäftigung in den USA zeigten im Februar einen Zuwachs von nur 117 Tsd. ...

