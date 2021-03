Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Cleen Energy 0% auf 5,45, davor 7 Tage im Plus (49,73% Zuwachs von 3,64 auf 5,45), Athos Immobilien -0,45% auf 44,2, davor 6 Tage ohne Veränderung , UBM+0,26% auf 38,1, davor 5 Tage im Minus (-3,55% Verlust von 39,4 auf 38), ATX -0,29% auf 3084,79, davor 3 Tage im Plus (2,73% Zuwachs von 3011,57 auf 3093,79), ATX Prime -0,25% auf 1564,51, davor 3 Tage im Plus (2,62% Zuwachs von 1528,32 auf 1568,38), ATX TR -0,29% auf 6064,59, davor 3 Tage im Plus (2,73% Zuwachs von 5920,64 auf 6082,28), Wienerberger -0,55% auf 29,14, davor 3 Tage im Plus (5,85% Zuwachs von 27,68 auf 29,3), FACC -3,43% auf 9,3, davor 3 Tage im Plus (15,33% Zuwachs von 8,35 auf 9,63), Frequentis -0,94% auf 21, davor 3 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 20,2 auf 21,2), voestalpine -0,4% ...

