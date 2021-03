Steigende Renditen am US-Anleihemarkt dürften am Freitag für einen weiteren Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der Kampf um die Marke von 14.000 Punkten im Dax -0,17% dürfte damit in eine neue Runde gehen, nachdem er zur Wochenmitte noch bis knapp unter 14.200 Punkte gestiegen war und damit einen Rekord aufgestellt hatte. Der aktuelle Zinsanstieg bei US-Staatsanleihen allerdings hemmt - wie ...

