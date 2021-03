Die US-Indizes geben am Freitag im vorbörslichen Handel nach. Am Donnerstag fiel der S&P 500 auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen und der Nasdaq 100 gab um 2,1% nach, womit er etwa 10% unter seinem Allzeithoch vom Februar lag und sich im Korrekturbereich befand. Fed-Chef Jerome Powell stellte klar, dass die Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik in nächster Zeit nicht ändern werde. Einige Investoren wurden jedoch enttäuscht, da er nicht andeutete, dass die Fed die Anleihekäufe für Papiere mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...