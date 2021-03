Investoren in die vier "Supply-Chain-Finance-Fonds", für welche die CS mit der angeschlagenen australischen Finanzgesellschaft Greensill zusammengearbeitet hat, erhalten nun per Anfang kommender Woche erste Rückzahlungen.Die Grossbank hatte bereits zu Wochenbeginn die Zeichnungen sowie die Rücknahmen für die in Schieflage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...