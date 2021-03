Ab Ende Mai werde man die Ferien-Insel Mallorca mit den britischen Flughäfen Birmingham und Manchester verbinden, kündigte das Unternehmen am Freitag in Köln an. Geplant sind jeweils zwei Verbindungen pro Woche.Hintergrund sind die Impf-Fortschritte in Grossbritannien und die Öffnung touristischer Einrichtungen in Spanien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...