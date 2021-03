Zum Vergleich: Im Februar 2020 lag der Neuzulassungsanteil von E-Autos bei 6,9 %. Die Zahl aller Kfz-Neuzulassungen war im Februar 2021 jedoch rückläufig - 25,1 % niedriger als im Vorjahresmonat. Diese Zahlen meldete der Electromobility Report des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. E-Fahrzeuge wachsen entgegen dem rückläufigen Gesamtzulassungstrend In den beiden ersten Monaten des Jahres 2021 wurden 34.593 Neuzulassungen von reinen Elektrofahrzeugen (BEV) und 42.467 Plug-in-Hybrid-Autos (PHEVs) verzeichnet, was insgesamt einem Zuwachs von 136 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...