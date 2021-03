Österreichs Wirtschaftsleistung verzeichnete im Corona-Jahr 2020 mit einem Minus von 6,6 Prozent den markantesten Rückgang nach 1945. Das BIP ging damit um 2,8 Prozentpunkte kräftiger zurück als im Jahr der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Dabei ist der Rückgang im 4. Quartal mit -5,7 Prozent geringer ausgefallen als zuletzt befürchtet. "Dass Österreichs Wirtschaft im europäischen Vergleich recht hart getroffen wurde, liegt insbesondere am kräftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung gerade in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie. Ihr Anteil an der österreichischen Wertschöpfung wiegt mehr als dreimal schwerer als zum Beispiel in Deutschland", erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Den vollständigen Artikel lesen ...