Noch in diesem Jahr plant Mercedes-AMG, die ersten elektrischen Modelle auf den Markt zu bringen. Ein Prüfzentrum für zukünftige Entwicklungen befindet sich mittlerweile ebenfalls in Bau. Die Fertigstellung ist 2022 geplant. Am Standort Affalterbach setzt Mercedes-AMG den Spatenstich für ein neues Prüfzentrum. Das sogenannte Technikum der Performance- und Sportwagenmarke bietet eine Gesamtfläche von über 5.000 Quadratmetern auf drei Etagen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2022 geplant. Das hochautomatisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...