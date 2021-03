Ort des Tages: Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. Headquarter. Die Habau ist Teil des großen Ganzen, der Habau Group. Ihre rund 5700 Mitarbeiter/innen der insgesamt 18 Konzernunternehmen erwirtschaften jährlich einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro. Vom Familienunternehmen aus Oberösterreich haben sie sich zu einer internationalen Baugröße entwickelt. Seit 1913 zählen Beständigkeit und Entdeckergeist zu ihren Grundprinzipien: Sie suchen ständig nach neuen Lösungen. Und was sie bauen, hält für Generationen. Über die Jahre sind sie in die Top 4 der österreichischen Bauunternehmen aufgestiegen und sind heute in über 20 Ländern weltweit vertreten. Mit der Performance aus der Habau Group sind sie in den Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...