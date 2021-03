Der S&P500 ist am Vortag weiter kräftig eingebrochen und dabei aus dem steigenden Trendkanal bei 3.810 Punkten gefallen. Dabei wurde auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein weiteres bearishes Signal generiert. Aktuell befindet sich der S&P500 in einem Pullback an die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. in der Folge sollte der S&P 500 wieder nach unten abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...