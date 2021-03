Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (100g, philoro) +0,09% auf 4657, davor 7 Tage im Minus (-4,44% Verlust von 4869 auf 4653), Goldbarren (1oz, philoro) +0,07% auf 1469, davor 7 Tage im Minus (-4,37% Verlust von 1535,1 auf 1468), Marinomed Biotech -3,45% auf 140, davor 4 Tage im Plus (18,85% Zuwachs von 122 auf 145), VIG -1,29% auf 23, davor 4 Tage im Plus (4,72% Zuwachs von 22,25 auf 23,3), Wolford 0% auf 10,2, davor 3 Tage im Plus (11,48% Zuwachs von 9,15 auf 10,2), Flughafen Wien +2,84% auf 30,8, davor 3 Tage im Minus (-5,37% Verlust von 31,65 auf 29,95), Petro Welt Technologies -3,08% auf 2,52, davor 3 Tage im Minus (-4,55% Verlust von 2,64 auf 2,52). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:AMS 17 (MA200: 17,67, xD, davor 123 Tage über dem MA200). ATX TR ...

