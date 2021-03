DJ EANS-DD: Andritz AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Dr. Wolfgang Leitner (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Andritz AG LEI: 549300VZKC61IR5U8G96 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000730007 Beschreibung des Finanzinstruments: Ausübung von Call-Optionen mit Barausgleich Geschäftsart: Ausübung von Call Optionen mit Barausgleich Datum: 03.03.2021; UTC+01:00 Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 13,1573 214.003 12,1059 158.888 12,0665 308.136 12,2371 220.536 12,6553 80.812 12,7946 74.346 12,6403 24.987 13,3739 10.417 13,3341 154.023 13,4099 114.506 13,4404 120.866 13,4402 65.594 14,4448 50.503 15,2717 20.348 15,1090 64.102 15,1493 67.501 13,3228 30.416 13,3386 11.869 13,1031 100.463 12,8974 119.851 12,7929 85.507 12,8645 17.327 13,2744 15.206 13,0954 92.451 Gesamtvolumen: 2.222.658 Gesamtpreis: 28.866.839 Durchschnittspreis: 12,9875 =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Beschreibung des Finanzinstruments: Ausübung von Call-Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind. Durchschnittlich bezahlten Optionsprämie: 13,3057 Euro (siehe vergangene Director's Dealings-Meldungen.) Anmerkung: es wurden im Rahmen dieser Transaktion weder physische Aktien der ANDRITZ AG erworben noch veräußert. Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2021 13:03 ET (18:03 GMT)