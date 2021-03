07.03.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex notierte in der letzten Woche in EUR um -0,2% tiefer. Der Stoxx 600 tendierte seitwärts, der S&P 500 stieg in EUR um +0,2%, der Nikkei 225 verlor in EUR -3,7%. Der globale Schwellen- länderindex gab in EUR um -0,9% nach. Die Leitindizes zeigen derzeit eine erhöhte Volatilität. In lokalen Währungen wiesen die meisten Indizes negative Erträge auf. Beim Nasdaq 100 Index erfolgten, nach dem Erreichen von Rekordhochs zur Mitte letzten ...

