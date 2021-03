Bern (awp/sda) - Bei Tamedia, das zur Zürcher TX Group gehört, werden Frauen "ausgebremst, zurechtgewiesen und schlechter entlohnt" als Männer. Das schrieben 78-Tamedia-Journalistinnen in einem Brief an Chefredaktion und Geschäftsleitung. An Sitzungen kämen Frauen weniger zu Wort, ihre Vorschläge würden nicht ernst genommen ...

