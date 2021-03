"Nach der erfolgreichen Premiere der Virtual Days in Asien in 2020 freuen wir uns, dass wir dieses innovative Format jetzt auch unseren Kunden in der Region Europa, Naher Osten und Afrika anbieten können", sagt Ralf Krüger, Regionenleiter EMEA bei Lanxess. An den Virtual Days EMEA führen Lanxess-Experten aus neun Geschäftsbereichen durch insgesamt 27 Online-Sessions zu den Themenfeldern "Construction ...

Den vollständigen Artikel lesen ...