Leichte Kursverluste gab es für den heimischen Markt zum Wochenausklang, der ATX ging mit einem kleinen Minus von 0,1% in das Wochenende, auf die gesamte Woche gesehen bedeutete das einen Zuwachs von 2,4%. Nachdem der Leitindex schwach gestartet war, konnte dann einen Trendumkehr vollzogen werden und er handelte über weite Strecken im Plus, erst knapp vor Handelsschluss mussten die Verlaufsgewinne wieder abgegeben werden und er rutsche in negatives Territorium. Und das trotz eines guten Tages für die im Index schwergewichteten Bankentitel, so konnte die Bawag ein Plus von 1,5% erzielen, die Erste Group verbesserte sich um 1,2% und auch die Raiffeisen konnte sich um 1,2% steigern, lediglich die im Index nicht enthaltene kleinere Addiko Bank tanzte aus der Reihe und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...