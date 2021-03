Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita hat Zahlen für 2020 vorgelegt. Die Umsatzerlöse gingen um 23 Prozent auf 2.259 Mio. Euro zurück, das EBITA von 300 Mio. Euro in 2019 auf 140 Mio. Euro, der Vorsteuergewinn von 200 Mio. auf 42 Mio. Euro. Der bereinigte operative Cashflow liegt bei 290 Mio. Euro (2019: 359 Mio. Euro), die Nettoverschuldung konnte auf 582 Mio. Euro (2019: 650 Mio. Euro) reduziert werden. Der Vorstand hat eine Schlussdividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, womit sich die Gesamtdividende für das Jahr 2020 auf 1,50 Euro je Aktie beläuft. Das Unternehmen will seine Anstrengungen, CO2-neutral zu werden, verstärken und führt daher ein umfangreiches, auf vier Jahre angelegtes F&E-Programm ein. RHI Magnesita wird daher in den ...

