Der Vorstand der CA Immo hat eine umfangreiche Beurteilung des Starwood-Angebotes veröffentlicht. In der Beurteilung werden Argumente für eine und gegen eine Annahme des Angebots abgewogen. Mitunter heißt es: "Nach Einschätzung des Vorstands, die sich auf den von der Zielgesellschaft erstellten mehrjährigen Businessplan stützt, liegt der Angebotspreis unter dem fundamentalen "stand-alone" Wert der CA Immo Aktie. Dies wird auch durch eine Bewertungsanalyse von JPMorgan gestützt. Die in Bau befindlichen aktiven Entwicklungsprojekte der CA Immo mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 700 Mio. Euro werden bei erfolgreicher Fertigstellung in naher Zukunft voraussichtlich einen zusätzlichen positiven Beitrag zum Net Asset Value leisten ....

