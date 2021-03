Valneva und Pfizer leiten eine weitere Studie beim Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten ein. Die VLA15-221-Studie soll neue Dosierungsschemata enthalten und voraussichtlich die endgültige Phase-2-Studie sein, bevor entschieden wird, in Phase-3-Studien einzusteigen, wie Valneva mitteilt. Wie im Dezember 2020 angekündigt, handelt es sich bei VLA15-221 um eine randomisierte, placebokontrollierte Phase-2-Studie. Es wird die erste VLA15-Studie sein, an der eine pädiatrische Population (im Alter von 5 bis 17 Jahren) teilnimmt. Insgesamt werden an der Studie ungefähr 600 gesunde Teilnehmer (im Alter von 5 bis 65 Jahren) teilnehmen, die VLA15 oder Placebo erhalten. Der Impfplan mit drei Dosen (Monat 0-2-6) wird mit einem Impfplan mit zwei Dosen (Monat 0-6) verglichen.Valneva ...

