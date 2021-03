EURUSD verliert am Montag weiter an Boden und fällt dabei auf den tiefsten Stand seit dem 24. November. Am frühen Nachmittag wird das Paar auf einem Niveau von 1,1858 gehandelt. Der kurzfristige Trend ist ganz klar abwärts gerichtet, doch die bullische Divergenz zwischen dem Kursverlauf und dem 14-Perioden RSI (siehe Chart) könnte zumindest für eine temporäre Gegenbewegung sprechen. Um den Abwärtstrend umzukehren, müsste das Paar die runde 1,19er-Marke zurückgewinnen und die beiden EMAs (mit 50 ...

