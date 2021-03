Die beaconsmind AG, die ab 9. März neben der Euronext in Paris auch im direct maket plus der Wiener Böse gelistet sein wird, hat einen Auftrag von dem Einzelhändler Depot erhalten. Das Unternehmen wird seine Location-Based Marketing (LBM)-Lösung für Depot implementieren. Demnach wird Depot die Software-Suite von beaconsmind und die Beacon-Hardware, die mit der Mobile-App von Depot kommunizieren wird, einsetzen, um das Einkaufserlebnis am Point-of-Sale durch digitale Interaktionen zu transformieren, wie es heißt. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.03.)

