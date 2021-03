L'acquisition est clôturée/les premières capacités en ligne seront disponibles au cours des prochaines semaines

Une étape importante est atteinte sur la feuille de route couronnée de succès du groupe/l'expansion est immédiate grâce cinq nouveaux sites au Canada et en Scandinavie

Le site est hautement adaptable, avec jusqu'à 4,5 gigawatts d'énergie hydraulique disponibles

Il en résulte une plus-value pour les clients: la souveraineté des données n'est pas affectée par le Cloud Act américain

Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) vient de clôturer avec succès l'acquisition annoncée en janvier d'un site dans le nord de la Suède, près de la ville de Boden, et a immédiatement entamé le déploiement et l'installation du matériel de calcul haute performance (HPC) basé sur des unités de traitement graphique (GPU). Les capacités en ligne générées sur le site devraient être disponibles d'ici les prochaines semaines. Celles-ci joueront un rôle décisif dans la réussite de l'expansion ultérieure de l'infrastructure HPC du groupe Northern Data et profiteront directement aux clients.

Le centre de données hautement performant situé dans le nord de la Suède est l'un des cinq nouveaux sites scandinaves et canadiens construits par le groupe et en cours de développement dans le cadre de son expansion et de la croissance exponentielle de la demande en puissance de calcul. Les sites sont caractérisés par une empreinte climatique neutre grâce l'utilisation d'énergies renouvelables, ainsi que par leur évolutivité, leur efficacité et leurs avantages sur le plan des coûts.

L'électricité nécessaire au fonctionnement du nouveau site de Northern Data est issue 100 d'énergies renouvelables et est générée par des centrales hydroélectriques de la région. Celles-ci sont dotées d'une capacité de près de 4,5 gigawatts (GW) et produisent environ quatorze térawatts heures (TWh) par an, qui pourront être exploités par Northern Data lors des prochaines étapes de son développement.

Le PDG de Northern Data, Aroosh Thillainathan, explique: Notre expansion se poursuit rapidement et dans les délais fixés. Nous sommes ravis d'avoir acquis le site idéal pour notre centre de données dans le nord de la Suède: celui-ci est hautement performant et repose sur l'utilisation d'énergies renouvelables dans les conditions les plus favorables de l'Union européenne tout en nous laissant une incroyable marge pour évoluer presque notre guise. Le site représente par conséquent une étape importante sur notre feuille de route, puisqu'il nous permet de répondre la demande considérable en puissance de calcul HPC de façon très efficace. En tant que société européenne et contrairement aux grands hyperscalers d'outre-Atlantique, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act qui assure aux autorités américaines l'accès aux données stockées. La souveraineté des données que nous sommes susceptibles de garantir en comparaison est un des autres arguments de vente qui nous rend particulièrement attrayants pour certains clients et qui stimule la demande.

Le site de Boden est actuellement composé de six installations de centre de données sur une surface de 2,5 hectares. Primé pour son hyperperformance, le site répond aux exigences les plus strictes. Il s'est vu octroyer plusieurs certifications ISO et son achèvement par l'opérateur de centres de données Hydro66 ne date que de 2019, avant son acquisition par le groupe Northern Data. Situé quelque 80 km au sud du cercle arctique et caractérisé par une température annuelle moyenne de 1,3 degré Celsius, le site est idéalement situé pour que le matériel HPC puisse être refroidi de manière passive et écoénergétique et pour atteindre des valeurs d'énergie de crête performantes.

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et exploite des solutions d'infrastructure mondiales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Grâce ses solutions personnalisées, la société fournit les infrastructures de diverses applications HPC dans des secteurs tels que le minage de bitcoins, la blockchain, l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées, l'IdO ou le rendu. La société active l'international est issue de la fusion entre l'entreprise allemande Northern Bitcoin AG et l'entreprise américaine Whinstone US Inc. Elle compte aujourd'hui parmi les leaders mondiaux des solutions HPC, qu'elle propose la fois dans de vastes centres de données fixes et dans des centres de données mobiles haute technologie pouvant être installés partout dans le monde. La société allie matériel et logiciels développés en interne et concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. Le groupe Northern Data emploie actuellement environ 200 personnes.

