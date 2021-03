Der Lohnhersteller Vetter hat eine Niederlassung in Shanghai gegründet. Damit will das Unternehmen vor allem aufstrebende chinesische Unternehmen ansprechen. Zugleich betone der Schritt die Relevanz des chinesischen Marktes für Vetter und festige die internationale Ausrichtung des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung. Das neue Vertriebsbüro in Shanghai ist neben Südkorea, Japan und Singapur die vierte Repräsentanz des Unternehmens in der Region Asien-Pazifik. "Wir sind überzeugt, dass unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...