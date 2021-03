The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.03.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2021



ISIN Name

AU000000NTM1 NTM GOLD LTD.

CA07785T1021 BELGRAVIA HARTFORD CAP.

CA69776P2008 PAN ANDEAN MINERALS

GB00BGFBB958 OXFORD IMMUNO.GLOB.DL-001

GB00BMSKPJ95 AA PLC LS -,001

US31502A3032 FERGUSON PLC SP.ADR 1/10

US89366M3007 TRANSENTERIX INC. DL-,001

BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de