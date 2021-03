Der Pyrolyseprozess ist ein thermischer Prozess, mit dem Biomasse und Polymerabfälle unter Ausschluss von Sauerstoff auf 250 - 750°C erhitzt werden und dabei in kleinere Moleküle gespalten werden. Beim Einsatz von PKW-Altreifen oder PKW-Altreifen-Granulat entsteht typischerweise ein nicht kondensierbares Kohlenwasserstoffgas (~10%), ein hocharo- matisches Pyerolyseöl (~45%), Roh-Pyrolyseruß (~33%), sowie Recycling- Stahl (~12%).

Recovered Carbon Black Grundlagen

Das Gas kann in der Pyrolyseanlage zur Wärme- oder Stromerzeugung verwendet werden. Das Öl kann sowohl thermisch als schweres Heizöl als auch stofflich als Rohstoff für Polymere und Industrieruß verwertet werden. Der Roh-Pyrolyseruß kann durch Vermahlung und Granulierung zu recovered Carbon Black aufbereitet werden. Recovered Carbon Black ist ein "grünes" Substitut für Industrieruße, die in Gummianwendungen mechanische Verstärkung bieten und in Kunststoffen, Farben, Lacken und Druckfarben schwarze Färbung, UV-Schutz, thermische und elektrische Leitfähigkeit sowie Opazität erzeugen.

Was unterscheidet recovered Carbon Black (rCB) von Industrieruß? rCB ist der Festrückstand des Pyrolyseprozesses. Alle nichtflüchtigen Bestandteile der Reifen gelangen in den Festrückstand: Kieselsäure, Zinksulfid und die Industrieruße der verschiedenen Rei-fenteile. Weiterhin können durch den Pyrolyseprozess verkokte Polymerreste als Kohlenstoff im rCB sein. Ein guter rCB-Produktionsprozess fängt mit einer Qualitätskontrolle des Rohstoffs an, den Altreifen. Altreifen haben je nach Typ und Marke eine unterschiedliche Zusammensetzung. Führende rCB-Produzenten messen daher die chemische Zusammensetzung eines jeden Reifens, der in den Produktionsprozess geht.

Industrie und Technik

Weltweit gibt es mehr als 200 aktive Firmen, die Technologie spezifisch zur Produktion von recovered Carbon Black entwickeln. Die meisten Firmen konzentrieren Ihre Entwicklung allerdings auf den Pyrolysereaktor, der die Altreifen in Gas, Öl, Roh-Pyrolyseruß und Stahl zerlegt. Zur Aufbereitung des Roh-Pyrolyserußes werden meist Mühlen und Granulierer von bekannten Pulververarbeitungs-Firmen eingesetzt. Grundsätzlich gibt es kontinuierliche und diskontinuierliche (Batch) Pyrolyse-Reaktoren. Kontinuierliche Reaktoren haben vor allem Vorteile und Skaleneffekte in Großanlagen, die mehr als 20.000 Jahrestonnen Altreifen verarbeiten. Eine weitere Klassifizierung kann durch die Art der Wärmeübertragung gemacht werden. Es kommen vorwiegend indirekte Wärmeübertragungs-Systeme zum Einsatz, wie zum Beispiel Gas-beheizte, Dampf-beheizte oder elektrisch beheizte Systeme. Die direkte Wärmeübertragung mit Mikrowellen ist eine neuere und für recovered Carbon Black sehr interessante Entwicklung. Bei den kontinuierlichen Systemen kommen vor allem Drehrohröfen und Schneckenreaktoren, aber auch Bandförderer zum Einsatz.

Diskontinuierliche Produktion

Zu den Vorteilen der diskontinuierlichen Systeme gehört, dass ganze Reifen pyrolysiert werden können. Dies erspart die kostspielige mechanische Vorbereitung durch mehrstufige Schredder und Granulierer. Besonders attraktiv ist dies beim Recycling von großen Agri-, OTR- und Minen-LKW-Reifen. Auch kann durch die Verweilzeit, oft acht bis zwölf Stunden, sehr gut eingestellt werden, dass der Roh-Pyrolyseruß fast keine flüchtigen organischen Bestandteile aus der Polymerzersetzung enthält. Der besonders geringe Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) ist ein Vorteil von rCB gegenüber normalem Furnace Industrieruß. Zu den Nachteilen diskontinuierlicher Systeme gehören die schwierige Skalierung sowie der typischerweise hohe Koksgehalt des Roh-Pyrolyserußes. Koks entsteht durch die Karbonisierung der an den Industrierußen gebundenen Gummipolymere und lagert sich auf den ...

