CBK - COMMERZBANK, CREDITSHELF ERWEITERN KOOPERATIONCON - CONTINENTAL AG SIEHT BER. EBIT-MARGE 2021 RUND 5% BIS 6%DPW - Deutsche Post sieht 2021 Ebit von über EU5,6 MrdFPE3 - Fuchs Petrolub will 2021 Vorkrisenniveau erreichen - Dividende steigtHABA - HAMBORNER REIT AG erwirbt Büroobjekt in Mainz und veräußert weitere innerstädtische EinzelhandelsimmobilienM5Z - MANZ SCHAFFT KLAR POSITIVES ERGEBNIS IN 2020WAF - Siltronic sieht 2021 höheres Absatzvolumen, MargenverbesserungSY1 - SYMRISE GJ DIV/AKTIE EU0,97, Symrise sieht 2021 Umsatz von +5% bis +7% DTE - Den Auftrag für einen digitalen Impfpass erhält die Firma IBM. Das erfuhr Business Insider aus Regierungskreisen. Damit setzt sich die US- Firma unter anderem gegen die Deutsche Telekom durch, die im vergangenen Jahr die ...

