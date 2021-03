Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für ein Auftakt in die neue Handelswoche! Am Nachmittag zündete der DAX den Turbo und sprang sogar kurzzeitig über die Marke von 14.400 Punkten. Damit markierte er ein neues Rekordhoch. Zu beobachten ist weiter eine Branchenrotation. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, Netflix, Zoom, die Deutsche Post, Continental, die Deutsche Telekom, Zalando, Delivery Hero Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.