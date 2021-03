Die aktuell längste Serie: Volkswagen Vz. mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.41%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Montag Leoni mit 11,83% auf 12,29 (164% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,44%) vor Deutsche Post mit 6,48% auf 43,36 (192% Vol.; 1W 2,17%) und Commerzbank mit 5,74% auf 5,82 (167% Vol.; 1W 6,71%). Die Tagesverlierer: Baidu mit -11,10% auf 232,68 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,28%), JinkoSolar mit -10,29% auf 38,08 (72% Vol.; 1W -28,70%), Pinterest mit -8,29% auf 62,49 (91% Vol.; 1W -25,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7770,2 Mio.), Berkshire Hathaway (3676,5) und Pinterest (1885,51). Umsatzausreisser ...

