Die aktuell längste Serie: GEA Group mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.84%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Montag GameStop mit 41,21% auf 194,50 (236% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 61,54%) vor Vectron mit 9,35% auf 11,70 (326% Vol.; 1W 13,04%) und Atrium mit 9,04% auf 2,90 (353% Vol.; 1W 10,08%). Die Tagesverlierer: Cree mit -11,62% auf 94,12 (96% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -20,53%), Snowflake mit -10,74% auf 213,99 (144% Vol.; 1W -21,38%), Klondike Gold mit -9,33% auf 0,12 (0% Vol.; 1W 5,17%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (24727,03 Mio.), Palantir (4253,25) und Snowflake (3557,11). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

