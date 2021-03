Die Wiener Börse hat am Montag mit satten Gewinnen geschlossen, der ATX konnte sich um 1,6% steigern. Im Späthandel hatte eine erneut positive Stimmung an den US-Börsen europaweit Rückenwind geliefert. Hintergrund für die Preisaufschläge an der Wall Street dürfte unter anderem das umfangreiche US-Konjunkturpaket in Billionenhöhe sein, am Samstag hatte der US-Senat dem Hilfsprogramm zur Bewältigung der Coronakrise zugestimmt. Gesucht waren die im Index schwergewichteten Bankentitel, Raiffeisen konnte um 3,0% anziehen, die Erste Group schaffte eine Verbesserung von 2,2% und für die Bawag ging es um 2,9% nach oben. Die CA Immo ging prozentuell unverändert bei 36,50 Euro aus dem Handel, nachdem der Vorstand und Aufsichtsrat des Konzerns ...

