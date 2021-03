Der Technologiekonzern Andritz hat die nächste Generation der Scheibenfiltertechnologie mit acht PrimeFilter D-Scheibenfiltern bei Malaysia Lee & Man Paper Manufacturing in Betrieb genommen. Der neue PrimeFilter D ist den Angaben zufolge die neueste Andritz-Innovation im Bereich des Eindickens und der Faserrückgewinnung und ermöglicht es, Stoff mit höheren Konsistenzen und niedrigerem Mahlgrad auch in schwierigsten Anwendungsbereichen zu verarbeiten. Chen Liming, Project Director, Malaysia Lee & Man Paper, führt aus: "Die neuen PrimeFilter D- Scheibenfilter sind in der Lage, Stoff mit niedrigerem Mahlgrad in unserer Anlage einzudicken. Das ist insbesondere bei Stoffaufbereitungsanlagen für Kraftliner wichtig. Gleichzeitig ermöglichen die ...

